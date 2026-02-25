Serda Hamdani Tewas Usai KKB Bakar Pos Penjagaan, Begini Reaksi Tegas TNI

JAKARTA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Aibon Kogoya menyerang pos keamanan perusahaan tambang PT Kristalin di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dua orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Tri Purwanto, mengatakan korban adalah Serda Hamdani, anggota Deninteldam XVII/Cen yang sedang melaksanakan tugas Monitoring Wilayah di Nabire dan karyawan PT KEL, Aksay Sandika Moho. Keduanya disebut menjadi korban dalam aksi yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM.

"Kami mewakili pihak Kodam, menyampaikan duka mendalam atas kejadian ini dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan," katanya, Rabu (25/2/2026).

Saat ini salah satu korban telah dikenali oleh pihak keluarganya karena memiliki tanda khusus di bagian mulut. Khusus untuk jenasah Serda Hamdani, pada tanggal 23 Februari 2026 telah diberangkatkan untuk proses pemakaman yang dilaksanakan di Maros, Sulawesi Selatan.

“Jenazah Serda Hamdani telah diserahkan kepada keluarga dan sudah dimakamkan di Maros,” jelasnya.

Aparat keamanan terus meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di sejumlah wilayah rawan, guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus memburu para pelaku.

