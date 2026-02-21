Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Biadab Pentolan KKB Homi Heluka, Bantai Polisi dan Penambang di Yahukimo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |10:00 WIB
Rekam Jejak Biadab Pentolan KKB Homi Heluka, Bantai Polisi dan Penambang di Yahukimo
Dua buronan KKB ditangkap (Foto: Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Homi Heluka, pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan akhirnya ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz. Homi Heluka terlibat dalam sejumlah aksi teror.

Pada 2022, ia terlibat dalam penembakan anggota Polri di jalan arah Logpon yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Aksi berikutnya terjadi pada 28 Januari 2025 dengan pembakaran mobil Sat Binmas di Jalan Paradiso. 

Homi terus melakukan aksi keji pada April 2025, terlibat dalam pembunuhan warga pendulang emas. Selanjutnya, pada 16 Juni 2025 terjadi penembakan terhadap anggota Kodim Serka Segar Mulyana. Terakhir, pada 12 Februari 2026, ia diduga terlibat dalam penganiayaan berat terhadap warga sipil serta penembakan terhadap warga bernama Suwono.

Selain Homi, petugas juga menangkan buron KKB Simak Kipka. Ia ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi pembakaran mobil Mitsubishi Triton milik Kepala Desa Almadi pada 18 Februari 2026 di sekitar Kantor DPRD Yahukimo.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Adarma Sinaga, menegaskan penindakan terhadap buronan prioritas ini merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai kekerasan dan mempersempit ruang gerak jaringan yang masih aktif.

“Langkah yang kami lakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Penindakan terhadap DPO prioritas ini merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai kekerasan dan mempersempit ruang gerak jaringan yang masih aktif,” ujarnya, dikutip Sabtu (21/1/2026).

Saat ini, keduanya menjalani pemeriksaan intensif dan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam rangkaian aksi kekerasan tersebut.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
