HOME NEWS MEGAPOLITAN

Setahun Pimpin Jakarta, Pramono Akui Banjir, Macet, dan Polusi Masih Jadi Masalah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |03:17 WIB
Setahun Pimpin Jakarta, Pramono Akui Banjir, Macet, dan Polusi Masih Jadi Masalah
Setahun Pimpin Jakarta, Pramono Akui Banjir, Macet, dan Polusi Masih Jadi Masalah (Dok Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui persoalan mendasar Ibu Kota seperti banjir, kemacetan, dan polusi udara masih terjadi dalam satu tahun masa kepemimpinannya.

"Memang persoalan-persoalan dasar masih ada. Kemacetan masih ada, banjir masih ada, kemudian persoalan polusi masih ada," ujar Pramono di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).

Namun, ia menegaskan persoalan tersebut tetap menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia berharap setidaknya berbagai masalah itu dapat ditekan.

"Itulah yang secara khusus ingin minimal bisa dikurangi dari apa yang terjadi saat ini," tutur Pramono.

Mantan Sekretaris Kabinet itu memastikan program normalisasi sungai akan terus dilanjutkan sebagai upaya mengatasi banjir. Bahkan, pada 2026, program tersebut disebut akan digencarkan.

"Sehingga dengan demikian, di tahun 2026 ini program normalisasi sungai secara masif akan kami lanjutkan untuk Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut. Termasuk kemudian beberapa pengerukan atau normalisasi di Jakarta Barat," ucap Pramono.

Sebagai informasi, Pramono Anung bersama Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Kamis (20/2/2025). 

(Erha Aprili Ramadhoni)

