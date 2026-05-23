Evakuasi 10 Korban Tewas Pembantaian KKB Dramatis, Medan Berat hingga Babat Hutan

JAKARTA – Satgas Damai Cartenz 2026 melakukan koordinasi untuk mendukung proses penyelidikan, pengamanan wilayah, percepatan evakuasi korban, serta memburu pelaku pembunuhan 10 pendulang emas di Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Diketahui, 10 pendulang emas tersebut dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Batalyon Yamue pimpinan Ronald Hiluka alias Dejang Hiluka.

Kelompok KKB tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dengan persenjataan berupa satu pucuk senjata jenis AR-15 dan beberapa senjata api rakitan.

"Fokus utama kami saat ini adalah menyelamatkan korban selamat, mengevakuasi para korban meninggal dunia, serta melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku secara profesional dan terukur,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Faizal Ramadhani, Jumat (22/5/2026).

Dijelasnya, lokasi kejadian pembunuhan berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, sementara akses menuju lokasi diketahui lebih dekat melalui Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel.

“Karena kondisi geografis yang berat dan berada di kawasan hutan lebat, proses evakuasi mengunakan metode pembukaan jalur atau babat hutan menuju titik lokasi,”tandasnya.