Biadab! KKB Pimpinan Guspi Waker Tembak Bocah Perempuan hingga Tewas

PAPUA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Guspi Waker melakukan serangan brutal terhadap warga sipil di Camp Wini Kalikuluk MP 69, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dalam aksi tersebut, bocah perempuan tewas akibat luka tembak.

Sejumlah warga lainnya terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman untuk menyelamatkan keluarga mereka dari ancaman kelompok bersenjata.

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, mengatakan, sebelum kejadian, personel Satgas TNI yang melaksanakan pengamanan wilayah telah mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan KKB dari arah Camp David di seberang sungai.

“Tak lama kemudian terdengar dua kali letusan senjata api yang disusul rentetan tembakan ke arah posisi personel Satgas TNI di sekitar pemukiman warga,”ujar Aulia, Minggu (10/5/2026).

Situasi mencekam pun terjadi di tengah masyarakat sipil yang sedang beraktivitas bersama keluarga mereka.

“Dalam menghadapi ancaman tersebut, prajurit TNI tetap mengedepankan prinsip Rules of Engagement (ROE) dengan bertindak secara terukur, profesional, dan sesuai hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,”ujarnya.