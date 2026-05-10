Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Biadab! KKB Pimpinan Guspi Waker Tembak Bocah Perempuan hingga Tewas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |07:43 WIB
Biadab! KKB Pimpinan Guspi Waker Tembak Bocah Perempuan hingga Tewas
KKB Pimpinan Guspi Waker Tembak Bocah Perempuan hingga Tewas
A
A
A

PAPUA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Guspi Waker melakukan serangan brutal terhadap warga sipil di Camp Wini Kalikuluk MP 69, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dalam aksi tersebut, bocah perempuan tewas akibat luka tembak.

Sejumlah warga lainnya terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman untuk menyelamatkan keluarga mereka dari ancaman kelompok bersenjata.

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, mengatakan,  sebelum kejadian, personel Satgas TNI yang melaksanakan pengamanan wilayah telah mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan KKB dari arah Camp David di seberang sungai.

“Tak lama kemudian terdengar dua kali letusan senjata api yang disusul rentetan tembakan ke arah posisi personel Satgas TNI di sekitar pemukiman warga,”ujar Aulia, Minggu (10/5/2026).

Situasi mencekam pun terjadi di tengah masyarakat sipil yang sedang beraktivitas bersama keluarga mereka.

“Dalam menghadapi ancaman tersebut, prajurit TNI tetap mengedepankan prinsip Rules of Engagement (ROE) dengan bertindak secara terukur, profesional, dan sesuai hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/340/3215789/kkb-zNE0_large.jpg
Seorang Warga Ditembak di Yahukimo, Pelaku Diduga KKB Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/340/3215511/kkb-4UdT_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Pentolan KKB Jeki Murib yang Tewas Ditembak TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215415/kkb-2Svf_large.jpg
Biadab, KKB Tembak 2 Warga di Yahukimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/340/3215226/tni-uh8S_large.jpg
Komandan KKB Jeki Murib Penyandera 18 karyawan PT Freeport Tewas Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214805/kkb-MzcQ_large.jpg
Anggota KKB DPO Penembakan Sipil Ditangkap di Timika, Didor saat Kabur ke Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/340/3214359/komnas_ham-06BM_large.jpg
15 Warga Tewas di Papua, Komnas HAM: Saksi Sebut Pelaku Berpakaian Loreng!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement