Biadab, KKB Tembak 2 Warga di Yahukimo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |13:38 WIB
JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo diduga melakukan penembakan terhadap dua warga sipil di Jalan Jenderal Sudirman, Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Penembakan itu terjadi pada Selasa, 28 April 2026, sekitar pukul 11.22 WIT.

Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani mengatakan, peristiwa bermula ketika kedua korban melintas dari arah perempatan menuju mess karyawan di Kompleks PJPR. Dalam perjalanannya, korban diikuti pelaku hingga akhirnya terjadi aksi penembakan.

"Dalam kejadian ini, dua orang warga sipil menjadi korban, masing-masing berinisial AA (26) dan NM (36)," kata Faizal, Rabu (29/4/2026).

Kedua korban mengalami luka tembak pada bagian lengan dan paha dan sudah dievakuasi ke RSUD Dekai untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat penembakan itu, kendaraan roda empat milik korban mengalami kerusakan. Sementara kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor masih dalam pencarian.

Faizal menyebut proses olah tempat kejadian perkara (TKP) juga sudah dilakukan bersama Polres Yahukimo. Ia mengatakan tim gabungan masih terus melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap identitas pelaku dan mendalami motif penyerangan.

