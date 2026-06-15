Ada Demo Mahasiswa di 4 Titik Jakpus Hari Ini, Masyarakat Diimbau Cari Jalur Alternatif

JAKARTA - Sekelompok mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (15/6/2026). Menurut pihak kepolisian, aksi demo rencananya akan digelar di empat titik di wilayah Jakarta Pusat mulai pukul 09.00 WIB.

“Rencana giat pukul 09.00 WIB,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri kepada wartawan, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima, demo pertama akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno. Mereka rencananya akan menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monas, Gambir.

Demo berikutnya datang dari Aliansi Perisai. Aksi juga diramaikan bersama sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya Cipayung Jakarta Barat (PC PMII Jakbar, GMNI Jakbar, FMN, APWKS, AGRA, SPP, FAM UI, HMI Esa Unggul, dan BEM Trisakti). Mereka akan menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan selatan Monas, Gambir.

Berdasarkan informasi yang diterima, rencana aksi unjuk rasa tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Demo berikutnya juga datang dari mahasiswa perguruan tinggi lainnya. Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan yang direncanakan pada pukul 11.00 WIB.

Aksi unjuk rasa keempat rencananya digelar di Jalan Kwitang Raya, Jakarta Pusat pada pukul 13.00 WIB. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh BEM SI Provinsi Jambi.