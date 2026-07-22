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Mahasiswa Bakar Ban dan Dirikan Tenda di Kejagung, Aksi Demo Berlanjut hingga Malam

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |20:22 WIB
Mahasiswa Bakar Ban dan Dirikan Tenda di Kejagung, Aksi Demo Berlanjut hingga Malam
Mahasiswa Bakar Ban dan Dirikan Tenda di Kejagung/Okezone
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JAKARTA  - Sejumlah kelompok massa aksi yang mengatasnamakan sebagai BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (22/8/2026) malam.

Pantauan Okezone di lokasi, mahasiswa terlihat mendirikan dua buah tenda di tengah ruas jalan yang berada di depan Gedung Kejagung.

Imbas adanya tenda tersebut, kendaraan yang melintas hanya bisa memakai satu lajur di sisi sebelah kanan. Beruntungnya, tak ada kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan ini.

Sejumlah aparat kepolisian juga terlihat berjaga-jaga sekaligus mengatur kendaraan yang melintas agar tidak terjadi penumpukan.

Namun tidak hanya membangun dua tenda, mereka juga terlihat mengumpulkan barang mudah terbakar seperti ban bekas, spanduk hingga kardus.

Kemudian, mereka melakukan aksi bakar-bakar persis di depan gerbang utama korps Adhiyaksa tersebut. Setelah api berkobar, mereka berdiri berjejer dan menyampaikan pernyataan sikap atas aksi pada malam hari ini.

 

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