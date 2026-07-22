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Tribrata Putra, Anak Ferdy Sambo Resmi Dilantik Jadi Perwira Polri di Istana Merdeka

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |11:18 WIB
Tribrata Putra, Anak Ferdy Sambo Resmi Dilantik Jadi Perwira Polri di Istana Merdeka
Tribrata Putra, Anak Ferdy Sambo Resmi Dilantik Jadi Perwira Polri (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 1.177 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tahun 2026 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026). 

Salah satu yang mengikuti pelantikan tersebut adalah putra ketiga mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, Tribrata Putra atau Brata.

Upacara Praspa merupakan prosesi pelantikan sekaligus pengambilan sumpah Capaja lulusan Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol) menjadi perwira pertama TNI dan Polri.

Sebanyak 1.177 calon perwira yang dilantik terdiri atas 512 lulusan Akademi Militer, 229 lulusan Akademi Angkatan Laut, 154 lulusan Akademi Angkatan Udara, dan 282 lulusan Akademi Kepolisian. Di antara para lulusan yang dilantik, terdapat nama Tribrata Putra. Kehadirannya dalam upacara pelantikan menjadi sorotan publik.

Nama Brata mulai menjadi perhatian setelah dinyatakan lolos sebagai Taruna Akademi Kepolisian pada proses seleksi 2023 melalui Polda Metro Jaya. Saat itu, kelulusannya diketahui melalui pengumuman Sidang Akhir Rekrutmen Calon Taruna Akpol yang disiarkan secara langsung.

Sebelum menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian, Tribrata merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang angkatan ke-31. Setelah resmi dilantik sebagai perwira pertama Polri, ia memulai kariernya sebagai anggota Polri sekaligus mengikuti jejak sang ayah yang pernah berkarier di institusi kepolisian.

 

Perlu diketahui, dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah perwira.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Prabowo yang diikuti seluruh perwira remaja.

Prabowo kemudian melanjutkan pembacaan sumpah yang diikuti para perwira. "Khusus perwira TNI, bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi sumpah prajurit. Khusus perwira Polri, bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Tribarta dan Catur Prasetya."

"Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang benar. Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa," lanjutnya.

Usai pelantikan, Presiden Prabowo menyerahkan penghargaan Adhi Makayasa kepada lulusan terbaik dari masing-masing akademi. Adhi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada taruna dan taruni yang menunjukkan prestasi akademik, kepribadian, mental, jasmani, serta kepemimpinan terbaik selama menempuh pendidikan.

 

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