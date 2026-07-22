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Prabowo ke Perwira TNI-Polri: Jangan Tergoda Korupsi, Integritas Harga Mati!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |10:47 WIB
Prabowo ke Perwira TNI-Polri: Jangan Tergoda Korupsi, Integritas Harga Mati!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para perwira remaja TNI dan Polri, untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas. Dia menegaskan, penyalahgunaan jabatan, korupsi, hingga keterlibatan dalam narkotika dan perjudian akan menghilangkan kehormatan seorang perwira.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat pada Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Prabowo menegaskan, TNI dan Polri merupakan dua institusi yang memiliki peran vital bagi keberlangsungan negara. Karena itu, kedua institusi tersebut harus tetap kuat, profesional, dan terus memperkuat sinergi dalam menjaga bangsa.

"TNI dan Polri adalah dua institusi yang vital bagi kelangsungan hidup negara. TNI dan Polri harus kuat, TNI dan Polri harus profesional, TNI dan Polri harus bersama-sama menjaga bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Kepala Negara juga mengingatkan agar para perwira tidak terjebak pada loyalitas korps yang sempit. Menurutnya, kepentingan bangsa dan negara harus selalu ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun institusi.

"Jangan ada loyalitas korps yang sempit. Integritas adalah kehormatan seorang perwira," katanya.

 

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Topik Artikel :
Polri TNI Korupsi Prabowo Subianto
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