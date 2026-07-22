Dikabarkan Diculik, Atlet Golf Jesslyn Ternyata Terbang ke Malaysia

JAKARTA - Polisi mengungkap manifes Jesslyn Wijaya Lay, atlet golf putri yang diduga menjadi korban penculikan di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Berdasarkan data, Jesslyn terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia, sehari setelah dugaan penculikan.

Adapun peristiwa dugaan penculikan itu dilaporkan terjadi pada Senin (13/7) malam. Sementara, Jesslyn pergi ke Kuala Lumpur keesokan harinya. Jesslyn pergi bersama dua orang, salah satunya ayahnya.

"Tanggal 14 yang bersangkutan ada di Semarang meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur berdasarkan manifes yang kami terima bersama dengan dua orang lainnya yang diketahui ada hubungan keluarga dengan J," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra, Selasa (21/7/2026).

"Sampai saat ini, kami masih mengundang kedua orang tersebut, termasuk ayahnya, untuk memberikan keterangan terkait peristiwa ini kepada petugas Polres Metro Jakarta Pusat," sambung dia.

Roby menambahkan, pihak kepolisian juga sudah melakukan olah TKP. Dari hasil penelusuran, tidak ada CCTV di lokasi kejadian.

"Untuk CCTV di lokasi, kebetulan tidak ditemukan CCTV yang mengarah ataupun merekam kejadian tersebut. Namun, keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi memang menyampaikan ada kejadian tersebut," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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