Prajurit TNI AD Dibunuh Secara Sadis di Tangerang, 4 Pelaku Ditangkap!

TANGSEL - Seorang prajurit TNI AD bernama Prada Arif Budi Sampurna ditemukan tewas di pinggir Jalan Cluster Turquoise, Pondok Hijau Golf Summarecon, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kami berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang diduga berprofesi sebagai personil TNI AD," kata Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo kepada wartawan Selasa (21/7/2026).

Boy menjelaskan, kasus berawal dari ditemukannya seorang pria tergeletak di pinggir jalan pada Minggu (19/7) sekitar pukul 05.45 WIB. Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan korban mengalami sejumlah luka akibat benda tajam.

"Korban mengalami sejumlah luka akibat benda tajam dan dinyatakan meninggal dunia," ujar dia.

Berbekal hasil olah TKP dan penyelidikan di lapangan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat.

Kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan, empat terduga pelaku pembunuhan prajurit TNI berhasil diamankan di sejumlah lokasi yang berada tidak jauh dari tempat kejadian.