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Korps Marinir Perkuat Sinergitas Dakwah Kebangsaan

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |16:37 WIB
Korps Marinir Perkuat Sinergitas Dakwah Kebangsaan
Korps Marinir perkuat sinergitas dakwah kebangsaan (Foto: Ist)
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JAKARTA – Forum Dai & Mubalig Azhari Indonesia (FORDAMAI) melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Panglima Korps Marinir (Pangkomar) TNI Angkatan Laut, Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara ulama, dai, dan institusi pertahanan negara dalam memperkuat ketahanan bangsa melalui dakwah, pendidikan, serta pembinaan masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat, penuh semangat kebangsaan, dan kekeluargaan tersebut menjadi momentum untuk menjajaki berbagai bentuk kolaborasi antara FORDAMAI dan Korps Marinir TNI AL. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung penguatan karakter bangsa, nilai-nilai keagamaan, serta wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi model sinergi nasional antara kekuatan moral dan spiritual yang diwakili para dai, dengan kekuatan pertahanan negara yang diemban prajurit Korps Marinir dalam menjaga persatuan, keutuhan, dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami menyambut baik inisiatif FORDAMAI dalam membangun kolaborasi antara para dai dan prajurit. Bangsa yang kuat bukan hanya memiliki pertahanan yang tangguh, tetapi juga memiliki moral, akhlak, dan karakter yang kokoh," ujar Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, lewat siaran persnya, Kamis (6/4/2026).

Melalui program 'Marinir Berdakwah', pihaknya berharap para prajurit dapat semakin dekat dengan masyarakat, menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta ikut menyebarkan nilai-nilai persatuan, disiplin, pengabdian, dan cinta Tanah Air.

Hasil dari pertemuan itu, tercetus sejumlah poin meliputi:

1. Memperkuat Sinergi antara TNI dan Dai

      
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Topik Artikel :
Dakwah Marinir TNI
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