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Seskab Teddy Raih Penghargaan Penulis Taskap Terbaik Dikreg Seskoad 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |22:00 WIB
Seskab Teddy Raih Penghargaan Penulis Taskap Terbaik Dikreg Seskoad 2026
Seskab Teddy Raih Penghargaan Penulis Taskap Terbaik Dikreg Seskoad 2026
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JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya meraih penghargaan penulisan Taskap terbaik pada Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) 2026.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat menutup Dikreg LXVII Seskoad Tahun Anggaran 2026 di Gedung Prof. Dr. Satrio, Seskoad, Bandung, Rabu (3/6/2026).

Letkol Inf Teddy Indra Wijaya sebagai penulis Taskap Terbaik Dikreg LXVII Seskoad memaparkan gagasan strategis hasil kajiannya di hadapan para tamu undangan dan seluruh Pasis.

Dalam sambutannya, Maruli menegaskan bahwa peran Seskoad tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dan taktis militer, tetapi juga membangun wawasan strategis, kepemimpinan visioner, integritas moral, dan karakter yang kuat.

“Peran strategis lembaga pendidikan Seskoad tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dan taktis militer semata,” ujar Maruli. 

“Melainkan juga pengembangan wawasan strategis yang berlandaskan keilmuan dan kepemimpinan visioner, serta integritas moral dan karakter yang unggul sebagai generasi penerus perjuangan TNI Angkatan Darat,” tambah Maruli.

Maruli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perwira siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Menurut Maruli, tantangan tugas ke depan menuntut pemimpin militer yang tidak hanya unggul dalam profesionalisme keprajuritan, tetapi juga mampu berpikir strategis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan memiliki visi jangka panjang dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara.

 

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