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Hotman Paris Akhirnya Minta Maaf Buntut Ucapan 'Lu Punya Otak Gak Sih' ke Wartawan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |13:17 WIB
Hotman Paris Akhirnya Minta Maaf Buntut Ucapan 'Lu Punya Otak Gak Sih' ke Wartawan
Hotman Paris/Okezone
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JAKARTA – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya meminta maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan atas ucapannya saat konferensi pers kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Jumat, 17 Juli 2026.

Pernyataan Hotman yang juga kuasa hukum Febrie Adiansyah ini dinilai telah merendahkan martabat dan profesi wartawan.

"Pernyataan maaf dari saya, Hotman Paris. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga rekan-rekan wartawan lainnya,” ujar Hotman dikutip Okezone dari @hotmanparisofficial, Senin (20/7/2026). 

“Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampidsus yang mengatakan 'lo punya otak gak sih?'," lanjutnya.

Hotman mengaku saat melontarkan ucapan tersebut, kondisinya sedang emosi karena dicecar  pertanyaan beruntun oleh awak media yang hadir. Dia emosi karena pertanyaan kedua keluar saat dirinya belum selesai menjawab pertanyaan pertama.

"Saya emosi karena saya sudah bolak balik mengatakan saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, 'kamu punya otak gak sih?'. Maksudnya, saya sudah jawab tadi saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin bertanya apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum," ungkapnya.

 

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