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Kebakaran Hanguskan Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Dievakuasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |00:05 WIB
Kebakaran Hanguskan Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Dievakuasi
Pemadam kebakaran Israel berusaha memadamkan api di permukiman ilegal Havad Gilad. (Foto: X)
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TEL AVIV - Beberapa kebakaran terjadi di bagian utara Tepi Barat yang diduduki Israel pada Sabtu (19/7/2026), memaksa evakuasi satu permukiman ilegal dan melukai setidaknya dua petugas pemadam kebakaran, menurut laporan polisi dan tim penyelamat setempat.

Kebakaran pertama kali dilaporkan pada siang hari di sebelah barat kota Nablus, Palestina, tepatnya di permukiman Kedumim, di mana dua lingkungan warga terpaksa dievakuasi.

Api kemudian meluas ke permukiman ilegal Havat Gilad di dekatnya dan semakin membesar, sehingga memaksa evakuasi para pemukim Yahudi dari wilayah tersebut. Tim pemadam kebakaran dan penyelamat dari beberapa daerah dikerahkan untuk memadamkan titik api. Dua petugas pemadam kebakaran dilaporkan terluka dalam peristiwa ini, kata dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel.

Operasi pemadaman tersebut didukung oleh helikopter pengintai dan delapan pesawat pemadam kebakaran. Sebanyak 13 rumah serta sebuah gudang kayu dilaporkan hancur akibat amukan si jago merah, tambah dinas tersebut.

Polisi mengatakan mereka telah menutup berbagai akses jalan untuk "menjaga jalur darurat tetap terbuka."

"Beberapa orang dengan luka ringan dan satu orang dengan luka sedang telah dievakuasi untuk perawatan medis lanjutan di rumah sakit," lapor layanan tersebut kemudian pada malam hari, sebagaimana dilansir AFP.

Status Permukiman Ilegal

Havat Gilad adalah pos terdepan yang didirikan pada tahun 2002 dan disahkan secara retroaktif oleh pemerintah Israel pada tahun 2018.

Permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki sejak tahun 1967 sendiri statusnya adalah ilegal menurut hukum internasional.

 

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