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Bentrok Warga Pecah di Flores Timur NTT, 3 Orang Tewas dan Puluhan Rumah Dibakar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |15:09 WIB
Bentrok Warga Pecah di Flores Timur NTT, 3 Orang Tewas dan Puluhan Rumah Dibakar
Bentrok Warga Pecah di Flores Timur NTT
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NTT – Bentrok antar warga terjadi di Desa Narasaosina dan Desa Waiburak di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tiga orang dilaporkan tewas dan tujuh orang mengalami luka ringan akibat insiden ini.

“Konflik kekerasan antar warga ini mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan tujuh orang mengalami luka,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (19/7/2026).

Abdul Muhari menjelaskan, bentrokan ini terjadi pada Sabtu (18/7) pagi kemarin. Selain korban jiwa, 20 unit rumah dan satu unit sepeda motor juga hangus terbakar.

“Kerugian material tercatat antara lain 20 unit rumah terdampak, satu unit bangunan usaha, dan satu unit sepeda motor,” ujar dia.

Dia menambahkan, Wakil Bupati Flores Timur dan unsur Forkopimda, Dandim 1624 Flores Timur, Wakil Kapolres Flores Timur, Sekretaris Daerah, langsung bergerak ke lokasi konflik dan melakukan upaya persuasif untuk menghentikan konflik.

“Kondisi saat ini, Minggu (19/7), masih dalam pemantauan dan pengendalian aparat keamanan guna menjaga situasi tetap kondusif,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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