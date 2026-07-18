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Rakernas Perdana IKAL Lemhannas Rumuskan Program Strategis Dukung Asta Cita Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |17:05 WIB
Rakernas Perdana IKAL Lemhannas Rumuskan Program Strategis Dukung Asta Cita Prabowo
Ketua Umum IKAL Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro (foto: Okezone)
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BANDUNG - Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana periode 2026–2031 di Kota Bandung, Sabtu (18/7/2026). 

Rakernas ini menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan program-program strategis untuk mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Rakernas dipimpin langsung oleh Ketua Umum IKAL Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro dan dihadiri Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily.

Dalam forum tersebut, IKAL Lemhannas menetapkan tiga fokus utama kepengurusan selama lima tahun ke depan, yakni memperkuat konsolidasi internal organisasi, mendukung keberlangsungan Lemhannas sebagai lembaga pendidikan kader pemimpin nasional, serta mendukung pemerintah dalam menyukseskan Asta Cita dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Organisasi juga akan memperkuat peran daerah dengan mengoptimalkan 32 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang telah terbentuk serta menambah dua DPD baru di Papua," ujar Ketua Umum IKAL Lemhannas RI Purnomo Yusgiantoro.

Selain memperluas jaringan organisasi, kata Purnomo, IKAL Lemhannas juga akan meningkatkan program sosialisasi Wawasan Nusantara, memperkuat program bela negara melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, serta melanjutkan berbagai kegiatan bakti sosial bagi masyarakat.

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