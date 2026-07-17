Falala Chocolate, Tempat Belanja Oleh-Oleh Cokelat Nomor 1 dari Bali

BALI - Cokelat Bali menjadi salah satu produk kuliner yang sangat disukai wisatawan lokal maupun internasional. Bukan tanpa alasan, cokelat Bali dikenal memiliki rasa yang lezat.

Untuk mencicipi cokelat Bali tidaklah sulit dikarenakan banyak yang menjajakinya. Salah satu yang patut dicoba adalah Falala Chocolate. Produsen cokelat ini memiliki berbagai macam produk unggulan yang patut untuk dicoba. Apa saja?

Produk Unggulan dari Falala Chocolate

Falala Chocolate Bali tidak hanya menyediakan satu jenis produk, melainkan ada banyak jenis cokelat yang disediakan. Berikut beberapa produk unggulan yang ditawarkan Falala Chocolate.

Dark Chocolate

Dark chocolate mempunyai rasa manis dan pahit yang berpadu dengan sangat baik. Produk ini dibuat dari cokelat hitam dengan kualitas terbaik yang dikombinasikan dengan krim segar. Pada bagian atasnya, terdapat taburan bubuk kakao yang semakin memperdalam rasa cokelat. Produk ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, sekitar Rp95 ribu sampai Rp160 ribu.

Hazelnut Chocolate

Cokelat hazelnut terbuat dari perpaduan kacang hazelnut dan milk chocolate yang sangat lembut. Produk ini memiliki tekstur yang halus dengan rasa kacang yang sangat khas.

Dengan rasa yang begitu otentik, produk ini menjadi pilihan cokelat lokal Bali yang banyak dicari wisatawan. Harganya juga cukup terjangkau, yaitu Rp115 ribu untuk kemasan kecil dan Rp185 ribu untuk kemasan besar.

Matcha Chocolate