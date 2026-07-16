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23 Penumpang Hilang Usai KM Nurul Salsa Tenggelam di Selayar Sulsel, Begini Kronologinya!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |20:00 WIB
23 Penumpang Hilang Usai KM Nurul Salsa Tenggelam di Selayar Sulsel, Begini Kronologinya!
23 Penumpang Hilang Usai KM Nurul Salsa Tenggelam di Selayar
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JAKARTA- Kapal Motor (KM)  Nurul Salsa tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polassi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.  Diketahui kapal pengangkut penumpang itu mengalami mati mesin.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar menuturkan, KM Nurul Salsa berlayar dengan membawa penumpang dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar pada Rabu (15/7) sekitar pukul 05.00 WITA.

“Begitu menerima informasi terkait KM Nurul Salsa yang mengalami mati mesin di perairan Selayar, kami segera menggerakkan unsur SAR untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap seluruh penumpang serta awak kapal,” ujar Arif, Kamis (16/7/2026).

Dalam operasi ini, pihaknya mengerahkan KM Harapan Kita untuk melakukan pencarian para korban. Pada Kamis (16/7) sekira pukul 04.00 WITA, tim berhasil menemukan dan mengevakuasi sejumlah penumpang KM Nurul Salsa.

Saat itu, 41 orang berhasil dievakuasi oleh KM Harapan Kita, termasuk awak kapal, sementara 6 orang lainnya diselamatkan oleh kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari keseluruhan 47 orang yang dievakuasi, 1 orang dilaporkan meninggal dunia.

Arif menyampaikan, setelah pihaknya melakukan pendataan ulang, jumlah keseluruhan penumpang dan awak kapal ternyata mencapai 70 orang. Dengan data tersebut itu, artinya masih ada 23 orang yang dalam pencarian.

 

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