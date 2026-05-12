Kapal Tenggelam di Pulau Pangkor Malaysia, Kemlu: 23 WNI Selamat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |19:03 WIB
Ilustrasi kapal tenggelam (Foto: Ist)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyampaikan 23 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dievakuasi dari kecelakaan kapal di perairan barat Pulau Pangkor. Adapun kecelakaan ini dilaporkan terjadi pada 11 Mei 2026.

"Otoritas SAR dan Polis Maritim Malaysia telah menyelamatkan 23 WNI yang terdiri atas 16 laki-laki dan 7 perempuan, berusia antara 21 hingga 48 tahun," kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan seluruh korban selamat telah dibawa ke Markas Operasi Pasukan Polis Marin Kampung Acheh, Perak, untuk penanganan lebih lanjut.

Sementara operasi pencarian oleh otoritas Malaysia terhadap penumpang yang diduga masih hilang terus dilakukan. Ia menyebut masih ada belasan penumpang yang diduga hilang.

"Berdasarkan informasi sementara, terdapat sekitar 14 orang yang masih dalam pencarian," ujarnya.

Heni mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (KBRI Kuala Lumpur) telah berkoordinasi dengan Polis Maritim Malaysia terkait penanganan para WNI korban kecelakaan. KBRI juga akan memberikan fasilitasi kekonsuleran dan dokumen perjalanan bagi para WNI sesuai kebutuhan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kapal tradisional tersebut mengalami kecelakaan ketika membawa sejumlah warga asing. Para penumpang diduga akan memasuki wilayah Malaysia untuk tujuan bekerja.

(Arief Setyadi )

