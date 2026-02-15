Kapal Cahaya Intan Celebes Tenggelam, Ini Kronologi Menegangkan Penumpang Terombang-ambing 3 Jam di Laut

KENDARI - Puluhan penumpang terombang-ambing di laut setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di Teluk Bone, Perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Sabtu 14 Februari 2026.

Meski sempat terombang-ambing selama tiga jam, seluruh penumpang Kapal KM Cahaya Intan Celebes itu dinyatakan selamat. Dalam video amatir, para penumpang terlihat berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan di gabus dan alat pelampung lainnya. Kapal ini sebelumnya bertolak dari Bajoe, Sulawesi Selatan dan hendak menuju Pelabuhan Boepinang, Kabupaten Bombana.

Namun di tengah pelayarannya, kapal tersebut mengalami kebocoran hingga kemasukan air setelah dihantam gelombang tinggi saat cuara buruk. Terdata ada 20 orang di dalam kapal yang terdiri dari 13 penumpang dan 7 orang kru. Kapal ini juga memuat beberapa unit motor, bahan pakan ternak dan sembako.

Korpros SAR Kolaka Haerudin mengatakan, saat kejadian terdapat kapal nelayan yang melintas sehingga seluruh penumpang bisa dievakuasi dengan selamat setelah bertahan dengan gabus selama 3 jam. “Kapten kapal ada melihat ada perahu nelayan ada di sekitar sedang mencari ikan dan berusaha mendekati kapal tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, seluruh penumpang yang dinyatakan selamat dibawa ke Puskesmas Boepinang, Kecamatan Poleang untuk menjalani perawatan.

(Arief Setyadi )