INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Terjadi di Subulussalam Aceh, Pusatnya di Darat!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |10:13 WIB
Gempa Terjadi di Subulussalam Aceh, Pusatnya di Darat!
Gempa Terjadi di Subulussalam Aceh, Pusatnya di Darat! (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 2,5 mengguncang Kota Subulussalam, Aceh pada Sabtu (14/2/2026). Pusat gempa tersebut berada di darat. 

Gempa itu dilaporkan terjadi sekira pukul Pukul 08.13 WIB. 

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berlokasi di 20 KM dari Tenggara Kota Subulussalam. 

Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 45 KM.

"#Gempa Mag:2.5, 14-Feb-2026 08:13:48WIB, Lok:2.47LU, 98.06BT (20 km Tenggara KOTA-SUBULUSSALAM-ACEH), Kedlmn:45 Km," tulis akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Kota Subulussalam dan sekitarnya diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
