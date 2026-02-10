Breaking News! Gempa Dangkal M3,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 3,5 mengguncang Bener Meriah, Aceh pada Selasa (10/2/2026). Gempa yang berpusat di darat itu dilaporkan terjadi sekira pukul pukul 05.37 WIB.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 28 KM dari Barat Laut dari Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 4 KM.

"(UPDATE) Mag:3.5, 10-Feb-26 05:37:10 WIB, Lok:4.95 LU, 96.75 BT (Pusat gempa berada di darat 28 km Barat Laut Kab. Bener Meriah), kedlmn:4 Km. Dirasakan (MMI) II-III Bener Meriah," tulis akun medsos X @infoBMKG.

Namun belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Sementara, warga Bener Meriah dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )