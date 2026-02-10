Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Dangkal M3,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |07:13 WIB
Breaking News! Gempa Dangkal M3,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
Gempa Dangkal M3,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 3,5 mengguncang Bener Meriah, Aceh pada Selasa (10/2/2026). Gempa yang berpusat di darat itu dilaporkan terjadi sekira pukul pukul 05.37 WIB.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 28 KM dari Barat Laut dari Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 4 KM.

"(UPDATE) Mag:3.5, 10-Feb-26 05:37:10 WIB, Lok:4.95 LU, 96.75 BT (Pusat gempa berada di darat 28 km Barat Laut Kab. Bener Meriah), kedlmn:4 Km. Dirasakan (MMI) II-III Bener Meriah," tulis akun medsos X @infoBMKG.

Namun belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Sementara, warga Bener Meriah dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200166/gempa-lyPt_large.jpg
Gempa Besar M5,9 Guncang Tanimbar Maluku, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/340/3199269/gempa-tBcS_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199224/gempa-1zcf_large.jpg
Gempa M3,7 Guncang Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/340/3198966/gempa-UMVv_large.jpg
Gempa Guncang Karangasem Bali, BMKG Sebut Akibat Aktivitas Sesar Dasar Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/340/3198741/viral-NkfU_large.jpg
Gempa Dangkal Berkekuatan M3,9 Guncang Sekadau Kalbar, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198437/gempa-twLk_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Tahuna Sulut, Kedalaman 16 Km
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement