INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,1 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |10:12 WIB
Gempa M4,1 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gempa berkekuatan M4,1 mengguncang Bener Meriah, Aceh, Selasa (3/2/2026) pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat.

Lokasi tepatnya berada di darat 21 km barat laut Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada koordinat 4,92 Lintang Utara dan 96,82 Bujur Timur. Pusat gempa tergolong dangkal dengan kedalaman 10 km.

“Gempa (UPDATE) Mag: 4,1, 03-Feb-26 05:38:34 WIB, Lok: 4,92 LU, 96,82 BT (pusat gempa berada di darat 21 km barat laut Kab. Bener Meriah), Kedalaman: 10 km. Dirasakan (MMI) III–IV Bener Meriah, II Bireuen,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga dampak gempa belum dapat dipastikan.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
