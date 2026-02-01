Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Guncang Karangasem Bali, BMKG Sebut Akibat Aktivitas Sesar Dasar Laut

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |22:06 WIB
Gempa Guncang Karangasem Bali, BMKG Sebut Akibat Aktivitas Sesar Dasar Laut
Gempa Guncang Karangasem Bali, BMKG Sebut Akibat Aktivitas Sesar Dasar Laut (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa magnitudo 3,5 terjadi di wilayah Kabupaten Karangasem, Bali, pada Minggu (1/2/2026) pukul 20.29 WIB. 

1. Gempa Karangasem

Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar, Cahyo Nugroho menyebutkan, episenter gempa terletak di titik koordinat 8,49° LS; 115,66° BT. Lokasi itu berada di laut pada jarak 22 km Tenggara Karangasem, Bali. Pusat gempa berada di kedalaman 9 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di dasar laut," ujarnya pada wartawan, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempabumi memiliki mekanisme pergerakan sesar naik dengan kombinasi mendatar atau oblique thrust fault. Dampak gempabumi berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah Karangasem III MMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

"Hingga saat, ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hingga pukul 20.43 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock)," tuturnya.

Cahyo menambahkan, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan gempa. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bali Karangasem BMKG Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/340/3198741/viral-NkfU_large.jpg
Gempa Dangkal Berkekuatan M3,9 Guncang Sekadau Kalbar, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198437/gempa-twLk_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Tahuna Sulut, Kedalaman 16 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/340/3198425/gempa-mo94_large.jpg
Gempa Dangkal Guncang Bandung Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197785/gempa-PMBa_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Pacitan Jatim, Terasa di Yogya hingga Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197775/gempa-gsbm_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Pacitan Jatim, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197536/gempa-TEDp_large.jpg
Gempa M3,9 Guncang Buton Utara, Kedalaman 5 Km
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement