Gempa Guncang Blitar Jawa Timur Jelang Tengah Malam

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu (11/3/2026). Gempa ini dilaporkan terjadi sekira pukul 22.41 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 308 km dari barat daya Kabupaten Blitar. Sementara kedalaman gempa berada di 10 km.

"#Gempa Mag:3.6, 11-Mar-2026 22:41:10 WIB, Lok:10.91LS, 112.13BT (308 km Barat Daya KAB-BLITAR-JATIM), Kedlmn:10 Km," tulis akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Kabupaten Blitar dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi)

