HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,4 Guncang Sinabang Aceh, Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |12:35 WIB
Gempa M6,4 Guncang Sinabang Aceh, Tak Berpotensi Tsunami
Gempa M6,4 Guncang Sinabang Aceh, Tak Berpotensi Tsunami (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,4 mengguncang Sinabang, Aceh, Selasa (3/3/2026) pukul 11.56 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 61 km Tenggara Sinabang Aceh, pada koordinat 1.93 Lintang Utara – 96.48 Bujur Timur. Pusat gempa berada di laut di kedalaman 13 Km.

“Gempa Mag:6.4, 03-Mar-26 11:56:45 WIB, Lok:1.93 LU,96.48 BT (61 km Tenggara SINABANG-ACEH), Kedlmn:13 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Topik Artikel :
gempa aceh BMKG Gempa Bumi gempa
