Gempa M5,2 Guncang Kota Bima NTB, Ini Penjelasan BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,2 di timur laut Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sore ini. Gempa tersebut terasa hingga Kabupaten Dompu.

“Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu dengan skala intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu),” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter pembaruan dengan magnitudo M4,9. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,14° LS; 119,21° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 12 km arah timur Wera, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada kedalaman 12 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar naik belakang busur Flores,” ujar dia.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” sambung dia.

Ia menambahkan, hingga pukul 17.50 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu kali gempa susulan. “Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” katanya.

(Arief Setyadi )

