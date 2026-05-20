Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,2 Guncang Kota Bima NTB, Ini Penjelasan BMKG

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |19:40 WIB
Gempa M5,2 Guncang Kota Bima NTB, Ini Penjelasan BMKG
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,2 di timur laut Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sore ini. Gempa tersebut terasa hingga Kabupaten Dompu.

“Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu dengan skala intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu),” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter pembaruan dengan magnitudo M4,9. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,14° LS; 119,21° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 12 km arah timur Wera, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada kedalaman 12 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar naik belakang busur Flores,” ujar dia.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” sambung dia.

Ia menambahkan, hingga pukul 17.50 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu kali gempa susulan. “Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bima BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/18/3218110/gempa-JdNs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Teheran Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217613/gempa-zWLt_large.jpg
Gempa M4,8 di Tolitoli, Waspada Potensi Guncangan Susulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/340/3217271/gempa-mqj7_large.jpg
Gempa M5,4 Guncang Keerom Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/340/3216419/gempa_pangandaran-IGEY_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Pangandaran, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216295/gempa-Xw9J_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,0 Guncang Samar Filipina, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/340/3216045/gempa-Q0oJ_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Maluku Tenggara, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement