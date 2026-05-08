Gempa M5,4 Guncang Keerom Papua

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |19:52 WIB
Gempa M5,4 Guncang Keerom Papua (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,4 di Timur Laut Keerom, Papua. Gempa berada di kedalaman 45 kilometer.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pada Jumat (8/5/2026) pukul 19.22 WIB. Lokasi gempa berada di titik koordinat 2.89 Lintang Selatan dan 147.90 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.4, 08-May-2026 19:22:35WIB, Lok:2.89LS, 147.90BT (794 km TimurLaut KEEROM-PAPUA), Kedlmn:45 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Titik gempa berada di 794 kilometer Timur Laut Keerom, Papua dengan kedalaman 45 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujar dia.

(Erha Aprili Ramadhoni)

