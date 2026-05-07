JAKARTA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) telah mengidentifikasi 10 dari 16 korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut bus ALS dengan truk BBM di Musi Rawas Utara.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mu’min Wijaya menyebutkan, seluruh kantong jenazah telah tiba di RS Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang untuk diidentifikasi sejak Kamis (7/5/2026) pukul 05.10 WIB.
Ia mengatakan, proses identifikasi dilakukan Tim DVI Biddokkes dari Polda Sumsel dibantu Pusdokkes Mabes Polri. Nandang menyebut hingga pukul 08.00 WIB total 10 korban meninggal dunia telah diidentifikasi.
Berikut daftar identitas korban meninggal dunia:
1. Aryanto (49), pengemudi Mobil Tangki Seleraya, warga Lubuk Linggau.
2. Martono (48), penumpang Mobil Tangki Seleraya, warga Musi Rawas Utara.
3. Alif (44), pengemudi Bus ALS, warga Jawa Tengah.
4. Saf (50), kenek Bus ALS, warga Medan.
5. Maleh (42), kru Bus ALS, warga Medan.
6. Relodo, penumpang Bus ALS.
7. Zulkifli, penumpang Bus ALS.
8. Aldi Sulistiawan, penumpang Bus ALS.
9. Rani, penumpang Bus ALS, istri Aldi Sulistiawan.
10. Bela, penumpang Bus ALS, anak dari Aldi Sulistiawan dan Rani.