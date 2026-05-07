Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Identitas 10 Korban Tewas Kecelakaan Bus ALS di Sumsel, Ini Daftarnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |14:54 WIB
Identitas 10 Korban Tewas Kecelakaan Bus ALS di Sumsel, Ini Daftarnya
Identitas 10 Korban Tewas Kecelakaan Bus ALS di Sumsel, Ini Daftarnya (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) telah mengidentifikasi 10 dari 16 korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut bus ALS dengan truk BBM di Musi Rawas Utara.

1. 10 Korban Teridentifikasi

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mu’min Wijaya menyebutkan, seluruh kantong jenazah telah tiba di RS Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang untuk diidentifikasi sejak Kamis (7/5/2026) pukul 05.10 WIB.

Ia mengatakan, proses identifikasi dilakukan Tim DVI Biddokkes dari Polda Sumsel dibantu Pusdokkes Mabes Polri. Nandang menyebut hingga pukul 08.00 WIB total 10 korban meninggal dunia telah diidentifikasi.

Berikut daftar identitas korban meninggal dunia:

1. Aryanto (49), pengemudi Mobil Tangki Seleraya, warga Lubuk Linggau.
2. Martono (48), penumpang Mobil Tangki Seleraya, warga Musi Rawas Utara.
3. Alif (44), pengemudi Bus ALS, warga Jawa Tengah.
4. Saf (50), kenek Bus ALS, warga Medan.
5. Maleh (42), kru Bus ALS, warga Medan.
6. Relodo, penumpang Bus ALS.
7. Zulkifli, penumpang Bus ALS.
8. Aldi Sulistiawan, penumpang Bus ALS.
9. Rani, penumpang Bus ALS, istri Aldi Sulistiawan.
10. Bela, penumpang Bus ALS, anak dari Aldi Sulistiawan dan Rani.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/340/3216895/kecelakaan-vSns_large.jpg
Korban Kecelakaan Maut Bus ALS Alami Luka Bakar Serius, Polisi Kebut Identifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216003/kecelakaan_lalu_lintas-iVIn_large.jpg
Truk Box Terguling di Tol Wiyoto Wiyono Gara-Gara Pecah Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/340/3215910/toyota_avanza_ringsek-T4Dt_large.jpeg
KA Argo Bromo Tabrak Toyota Avanza Pengantar Jamaah Calon Haji di Grobogan, 4 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214434/pengemudi_lansia_tabrak_pejalan_kaki_dan_depot_air_minum-0mWj_large.jpg
Pengemudi Lansia Tabrak Pejalan Kaki dan Depot Air Minum di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/338/3212998/pemotor_tewas_usai_tabrak_transjakarta-XkQw_large.jpg
Pemotor Tewas Usai Tabrak  Bus Transjakarta di Lenteng Agung Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/338/3212096/denza_d9_tabrak_separator_busway_di_slipi-NZ89_large.jpg
Denza D9 Tabrak  Separator Busway di Slipi, Lalu Lintas Macet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement