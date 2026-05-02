Truk Box Terguling di Tol Wiyoto Wiyono Gara-Gara Pecah Ban

JAKARTA - Truk box terguling di ruas jalan Jalan Tol Wiyoto Wiyono. Kasat Pjr Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata menyebutkan, tak ada korban jiwa dalam insiden itu.

"Kecelakaan itu terjadi di KM 17.600 jalur A. Kecelakaan terjadi diduga karena pecah roda belakang," ujarnya pada wartawan, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada sekira pukul 09.45 WIB. Light truk box dengan nomor polisiB 9469 PRW mengalami kecelakaan imbas pecah ban.

Mobil yang dikemudikan Pahrudin itu lantas terguling hingga kondisinya terbalik.

"Pengemudi truk selamat. Tidak ada korban jiwa. Hanya kerusakan pada truk tersebut," tuturnya.

Reiki menambahkan, tak ada kerusakan pada fasilitas jalan tol. Kendaraan yang terbalik itu lantas dievakuasi petugas. saat ini situasi di lokasi sudah kembali normal.

"Menurut pengakuan pengemudi, kendaraan light truk box itu datang dari Tanjung Priok menuju Pluit. Sesampainya di lokasi mengalami pecah ban belakang kiri karena muatan penuh truk hilang kendali lalu terbalik," katanya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

