Viral! Buruh Ini Pilih Demo Sendirian di Gedung DPR, Ogah Ikut May Day di Monas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |01:01 WIB
Viral! Buruh Ini Pilih Demo Sendirian di Gedung DPR/Okezone
JAKARTA -Viral di media sosial seorang buruh melakukan aksi demo sendirian di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026). Aksi tersebut dilakukan sebelum rombongan massa aksi demo buruh berdatangan.

Buruh tersebut bernama I Gede Artana, dalam video yang diunggah menampilkan Artana mengenakan ikat kepala dari bendera sambil membawa toa pengeras suara.

"Momen tak biasa terjadi di depan gedung DPR/MPR saat peringatan Hari Buruh 2026.Di tengah ribuan massa yang memadati Monas, seorang pria bernama I Gede Artana justru memilih berdiri sendiri menyuarakan aspirasinya," tulis akun @Ibj_jakarta.

Disebutkan, Artana sudah 2 tahun konsisten melakukan aksi demo secara solo di depan Gedung DPR RI. Meski tak selalu mendapat perhatian, langkahnya jadi simbol keberanian dan keteguhan dalam menyampaikan suara.

Aksi Artana itu sejatinya dilakukan pada sekira pukul 09.00 WIB, saat massa aksi para buruh belum ramai tiba di depan Gedung DPR RI.

Massa buruh mulai ramai berdatangan ke depan gedung wakil rakyat tersebut sejak sekira pukul 10.00 WIB.

(Fahmi Firdaus )

