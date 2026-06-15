Laporan Media: Trump Diam-Diam Setuju Cairkan USD24 Miliar Aset Iran

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah setuju untuk mencairkan aset Iran senilai USD24 miliar tanpa secara eksplisit mengonfirmasi hal ini, kata seorang pejabat senior Iran yang dilaporkan Kantor Berita Fars.

Mohsen Rezaei, penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, menyampaikan pernyataan tersebut selama upacara peringatan di kota Dezful di barat daya.

Menurut laporan tersebut, Rezaei mengatakan konflik Iran baru-baru ini "meningkatkan" kedudukan Iran secara global, serta mengklaim kapasitas pencegahan negara itu telah tumbuh hingga titik di mana "Trump si penjudi" sekarang takut bernegosiasi dengan Teheran.

Ia juga berpendapat bahwa kebijakan AS semakin dibentuk oleh pengaruh Israel, menegaskan bahwa Amerika secara efektif telah menjadi "koloni" dari "rezim Zionis" karena lobi di dalam lingkaran pengambilan keputusannya.

Pernyataan Rezaei tersebut menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Jumat (12/6/2026) bahwa usulan nota kesepahaman dengan AS akan secara resmi mengakhiri konflik di semua lini, termasuk Lebanon, dan membuka jalan bagi negosiasi tentang pencabutan sanksi.

Secara terpisah, seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan pada Jumat bahwa AS berharap untuk menandatangani perjanjian yang mengakhiri perang dengan Iran "dalam beberapa hari ke depan," dengan kesepakatan tersebut diharapkan akan mengarah pada pembongkaran program nuklir Iran.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.