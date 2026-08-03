PM Thailand Tiba di Jakarta, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di 10 Jalan Protokol

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Thailand, Anutin Charnvirakul, melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia mulai Senin (3/8/2026) hingga Selasa (4/8/2026). Selama kunjungan tersebut, kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas di 10 ruas jalan protokol di Jakarta.

"Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Kerajaan Thailand, Anutin Charnvirakul, dan akan menggelar rangkaian acara kenegaraan pada Senin-Selasa, 3-4 Agustus 2026," demikian keterangan Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Senin (3/8/2026).

Polisi menyebutkan, rombongan tamu kenegaraan akan melintasi 10 ruas jalan protokol di Jakarta. Ke-10 ruas jalan tersebut meliputi Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Sisingamangaraja, dan Jalan Trunojoyo.

"Rekayasa lalu lintas hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas," demikian keterangan TMC Polda Metro Jaya.

Pihak kepolisian mengimbau para pengguna jalan agar mematuhi arahan petugas di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan selama berkendara.