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Prabowo: Indonesia Sudah Capai Swasembada Pangan, Siap Hadapi Gejolak Global

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |11:08 WIB
Prabowo: Indonesia Sudah Capai Swasembada Pangan, Siap Hadapi Gejolak Global
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi dinamika geopolitik global.

Prabowo mengatakan, persoalan pangan selalu menjadi perhatian utamanya karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Ia pun bersyukur Indonesia mampu mencapai ketahanan sekaligus swasembada pangan dalam waktu relatif singkat.

"Paling dasar, Anda sudah tahu kalau saya bicara udah berapa puluh tahun pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan," ujar Prabowo saat memberikan taklimat dalam pertemuan dengan pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Menurut Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia. Ia optimistis, dengan tercapainya swasembada pangan, Indonesia akan lebih siap menghadapi berbagai ketidakpastian dan tantangan global.

"Ini yang membuat kita percaya diri, confident. Apa pun terjadi, kita yakin, kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia," tuturnya.

 

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