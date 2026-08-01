Brutal! Jasad Alya Dilempar KKB Papua ke Dasar Jurang Usai Ditembak Mati

YAHUKIMO – Pasukan TNI melakukan evakuasi korban terakhir dari tiga warga yang tewas dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Jenazah korban bernama Teina Alya ditemukan di jurang curam dekat Kali Kolaf.

Evakuasi dilakukan pasukan Komando Operasi Habema di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III. Petugas harus menggunakan teknik rappelling karena posisi jenazah berada di medan terjal dan sulit dijangkau.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan, korban sebelumnya tewas ditembak oleh kelompok OPM Kodap XVI Yahukimo.

Jenazah Teina dilemparkan KKB ke lembah di pinggir Kali Kolaf setelah korban ditembak. Kondisi medan membuat proses pencarian dan evakuasi membutuhkan teknik khusus.

“Jenazah berada di jurang dengan ketinggian curam, sehingga petugas mengevakuasi dengan teknik rappelling,” kata Lucky, Jumat (31/7/2026).

Tim kemudian mengangkat jenazah dari dasar jurang menuju lokasi yang lebih aman. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa ke rumah sakit di Dekai.

Jenazah selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan melalui prosesi adat. TNI menyebut evakuasi Teina menjadi tahap terakhir dari pencarian warga yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.