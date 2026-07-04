KKB Berondong Tembakan ke TNI, Warga Sipil Tewas Kena Peluru Nyasar di Intan Jaya

JAKARTA - Koops TNI Habema menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya warga sipil, Melkiana Dwitau, dalam insiden gangguan tembakan di sekitar TK J2, Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Kamis 2 Juli 2026. Setiap korban sipil merupakan duka yang tidak diharapkan.

Perlindungan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas Koops TNI Habema. Berdasarkan laporan lapangan, analisis kronologi, dan pemetaan lokasi, gangguan tembakan dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Peles Tigau dari tiga titik berbeda dalam rentang waktu sekitar 15 menit. Tembakan pertama terjadi sekitar pukul 18.45 WIT dari arah Kampung Wandoga.

Lima menit kemudian, kembali terdengar tembakan dari titik berbeda di kawasan perbukitan depan Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19.00 WIT, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai.

Selama rangkaian kejadian tersebut, personel Satgas TNI tidak melakukan tembakan balasan. Kondisi hujan, kabut tebal, dan jarak pandang yang sangat terbatas membuat personel memilih menempati posisi perlindungan (stelling) sambil memantau situasi guna menghindari risiko terhadap masyarakat sipil.

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa ketiga sumber tembakan berada pada titik berbeda dengan jarak sekitar 900 hingga 1.500 meter. Sementara itu, lokasi korban berada sekitar 321 meter dari titik gangguan tembakan pertama dan berjarak lebih jauh dari posisi personel Satgas TNI.