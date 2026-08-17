Penyandang Disabilitas Senang Terlibat Upacara HUT Ke-81 RI Bersama Perindo Sulsel

MAKASSAR - Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan di Kota Makassar turut melibatkan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor DPW Partai Perindo Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin (17/8/2026).

Kehadiran penyandang disabilitas menjadi bagian dari pelaksanaan upacara kemerdekaan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Mereka mendapat kesempatan untuk mengikuti dan merayakan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI bersama jajaran Partai Perindo Sulsel.

Salah seorang penyandang disabilitas yang hadir, Hermin Paongan, mengaku senang dan bersyukur dapat mengikuti upacara kemerdekaan bersama Partai Perindo Sulsel.

“Sangat senang, bahagia, karena kami masih dilibatkan untuk bergabung bersama Bapak dan Ibu di Partai Perindo ini,” kata Hermin.

Hermin berharap Partai Perindo dapat terus memperluas jangkauan programnya, khususnya yang menyasar kelompok penyandang disabilitas.

“Harapannya, semoga khusus untuk Partai Perindo kiranya kinerja dari Partai Perindo akan lebih bagus lagi, lebih luas lagi jangkauannya, terlebih buat kaum disabilitas,” lanjut Hermin.

Menurut Hermin, perhatian terhadap penyandang disabilitas juga perlu diberikan secara lebih merata. Ia menyebut masih terdapat sejumlah penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan, baik dari pemerintah maupun lingkungan keluarga.