Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Merapi Luncurkan 3 Kali Awan Panas Guguran dalam 10 Menit, Jarak Luncur 2 Km

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |17:30 WIB
Merapi Luncurkan 3 Kali Awan Panas Guguran dalam 10 Menit, Jarak Luncur 2 Km
Gunung merapi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah tercatat meluncurkan tiga kali awan panas guguran ke arah barat daya pada Rabu (30/9/2026) sore. Seluruh awan panas terpantau mengarah ke hulu Kali Sat dan Kali Putih dengan jarak luncur mencapai 2.000 meter.

Berdasarkan informasi Badan Geologi melalui Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), awan panas pertama terjadi pada pukul 15.42 WIB. Awan panas tersebut meluncur sejauh 2.000 meter dengan amplitudo maksimum 29,67 milimeter dan durasi 244,97 detik.

Empat menit berselang, tepatnya pukul 15.46 WIB, Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur 2.000 meter.

Peristiwa tersebut tercatat memiliki amplitudo maksimum 23,36 milimeter dan durasi 172,56 detik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/340/3245134//gunung_merapi-TUbw_large.jpg
Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 2 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244093//gunung_anak_krakatau-fSKB_large.jpg
Viral "Cucu Krakatau" di Selat Sunda, Badan Geologi Ungkap Fakta Sebenarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/340/3243627//viral-uIU4_large.jpg
Karhutla Landa Kawasan Gunung Merapi Magelang, 4 Hektare Hutan Hangus Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243433//gunung_anak_krakatau-gktU_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Turun Status Jadi Waspada Usai Aktivitas Menurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/337/3242081//gunung_semeru_erupsi-ko5h_large.png
Gunung Semeru Erupsi 2 Kali dalam Sejam, Kolom Abu Tembus 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/340/3241876//gunung_semeru-HkSX_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Mencapai 1.000 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement