Merapi Luncurkan 3 Kali Awan Panas Guguran dalam 10 Menit, Jarak Luncur 2 Km

JAKARTA - Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah tercatat meluncurkan tiga kali awan panas guguran ke arah barat daya pada Rabu (30/9/2026) sore. Seluruh awan panas terpantau mengarah ke hulu Kali Sat dan Kali Putih dengan jarak luncur mencapai 2.000 meter.

Berdasarkan informasi Badan Geologi melalui Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), awan panas pertama terjadi pada pukul 15.42 WIB. Awan panas tersebut meluncur sejauh 2.000 meter dengan amplitudo maksimum 29,67 milimeter dan durasi 244,97 detik.

Empat menit berselang, tepatnya pukul 15.46 WIB, Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur 2.000 meter.

Peristiwa tersebut tercatat memiliki amplitudo maksimum 23,36 milimeter dan durasi 172,56 detik.