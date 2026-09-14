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Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Mencapai 1.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |08:11 WIB
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Mencapai 1.000 Meter
Gunung Semeru.
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JAKARTA — Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Senin (14/9/2026) pagi. Erupsi terjadi pukul 06.28 WIB dengan tinggi kolom abu letusan teramati mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak atau sekitar 4.676 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan kolom abu erupsi berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur.

“Telah terjadi erupsi G. Semeru, Jawa Timur pada tanggal 14 September 2026 pukul 06:28 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.000 m di atas puncak (± 4.676 m di atas permukaan laut),” tulis keterangan PVMBG, Senin (14/9/2026).

Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 23 milimeter dan durasi sekitar 2 menit 20 detik.

Saat ini Gunung Semeru masih berstatus Level III (Siaga). PVMBG mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

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