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Breaking News! Gunung Semeru Kembali Meletus Pagi Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |07:25 WIB
Breaking News! Gunung Semeru Kembali Meletus Pagi Ini
Gunung Semeru Kembali Meletus Pagi Ini
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JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu (13/9/2026) pukul 06.20 WIB. Kolom abu teramati mencapai sekitar 900 meter di atas puncak atau sekitar 4.576 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan informasi erupsi yang disampaikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kolom abu erupsi teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Kolom abu condong ke arah utara dan timur laut.

Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 23 milimeter dan durasi sekitar 2 menit 25 detik.

"Telah terjadi erupsi G. Semeru, Jawa Timur pada tanggal 13 September 2026 pukul 06:20 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 900 m di atas puncak (± 4.576 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan PVMBG dalam Informasi Erupsi Gunung Semeru.

Saat ini Gunung Semeru masih berstatus Level III atau Siaga. PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi bagi masyarakat dan wisatawan di sekitar kawasan Gunung Semeru.

PVMBG meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," tulis PVMBG.

 

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