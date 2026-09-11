Bersenjata Lengkap! Jenderal Kopassus Lucky Avianto Turun Gunung Hancurkan Ladang Ganja KKB

PAPUA – Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto, bersama Satgas Yonif 725/Woroagi yang dipimpin Dansatgas Letkol Inf Safril membersihkan ladang ganja di Kampung Ibiroma dan Kampung Hesmat, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebanyak 21.400 batang pohon ganja milik KKB Papua berhasil diamankan, yang ditaksir bernilai Rp8 miliar.

Pembersihan ladang ganja dilaksanakan dalam rangka Operasi Kinetik 3.18 dengan melibatkan 78 personel Yonif 725/WRG dari Satgas Komando Operasi.

“Dalam operasi tersebut, personel melakukan penyisiran dan pembersihan terhadap tanaman ganja yang ditemukan di kedua kampung,” ujar Kapuspen TNI, Mayjen Muhammad Nas, Jumat (11/9/2026).

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, keberadaan ladang ganja tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya.

“Temuan puluhan ribu batang ganja tersebut diamankan sebagai bagian dari upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Pegunungan,”ujarnya.