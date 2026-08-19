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Profil Jenderal Kopassus Lucky Avianto yang Nekat Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Markas KKB

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |05:00 WIB
Profil Jenderal Kopassus Lucky Avianto yang Nekat Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Markas KKB
Jenderal Kopassus Lucky Avianto Nekat Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Markas KKB
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JAKARTA - Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di bekas markas KKB di Ugimba, Intan Jaya, Papua, Senin, 17 Agustus 2026.

Jenderal Kopassus itu mengaku mendatangi langsung Markas TPNPB-OPM yang baru saja direbut untuk memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Saya datang sendiri ke Markas TPNPB-OPM yang baru saja direbut lalu menjadi Irup Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Ugimba Intan Jaya," ujar Lucky melalui Instagramnya dikutip, Selasa (18/8/2026).

Dia menegaskan, kehadirannya di lokasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI di Papua tetap berjalan.

Profil Lucky Avianto

Karier militernya diawali di Korps Baret Merah Kopassus mulai dari Danton, Danki, Pasiops Batalyon, Kasiops Grup-1, Wadanyon-11, Danyonif-400/Banteng Raiders, Danyonif-500/Raider, Dandim-0829/Bangkalan.

Selanjutnya Waasops Danjen Kopassus, Asren Danjen Kopassus, Asops Danjen Kopassus, Asops Kasdam XVIII/Kasuari.

Kariernya semakin moncer saat dia dipromosikan sebagai Danrindam XII/Tanjungpura, Pa Sahli Tk. III Bidang Hubint Panglima TNI pada Desember 2024, Pangdam XXIV/Mandala Trikora dan saat ini Pangkogabwilhan III menggantikan Letjen TNI Bambang Trisnohadi.

Semasa masih berpangkat Kolonel, Lucky Avianto menjadi satu dari tiga Perwira TNI yang memiliki gelar langka semasa sejarah militer Indonesia.

 

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