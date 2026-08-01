Dramatis! TNI Evakuasi Korban Penembakan OPM dari Jurang Sedalam 50 Meter

YAHUKIMO - TNI mengevakuasi jenazah seorang wanita bernama Teina Alya, korban penembakan yang diduga dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Jenazah korban dievakuasi dari dasar longsor di wilayah Kali Kolof.

"Korban atas nama Teina Alya, asal Unaukam merupakan warga sipil yang menjadi salah satu dari tiga korban penembakan oleh kelompok OPM Kodap XVI/Yahukimo," kata Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).

Wirya mengatakan, jenazah korban ditemukan dan dievakuasi di wilayah Kali Kolof, Distrik Seradala, Yahukimo, pada Jumat (31/7). Proses evakuasi berlangsung dramatis karena personel harus mempertimbangkan aspek keamanan di tengah kondisi medan yang terjal.

"Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolof dengan kedalaman 50 meter, yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan," ujarnya.

Menurut Wirya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya upaya menghilangkan jenazah oleh kelompok OPM. Karena itu, personel Koops TNI Habema melakukan proses evakuasi secara hati-hati.

"Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang curam, sehingga hanya dapat dijangkau menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling," ungkapnya.