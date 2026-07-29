Gandeng TNI- Polri, BGN Kaji Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik Papua

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengkaji mekanisme penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi penerima manfaat yang tinggal di daerah rawan konflik, termasuk di Papua. Menurut dia, seluruh anak Indonesia, terutama yang berada di wilayah sulit dan membutuhkan harus tetap mendapatkan akses perbaikan gizi.

Sudaryono mengatakan, BGN telah melakukan sejumlah proyek percontohan atau piloting untuk menjangkau anak-anak di daerah rawan konflik. Program tersebut dijalankan bekerja sama dengan TNI dan Polri dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lokasi, termasuk gereja.

"Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya ya, ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas ada gereja dan lain-lain karena anak-anak di seluruh mana pun ya Indonesia di mana pun, kata Sudaryono, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

“Khususnya anak-anak yang memang membutuhkan daerah-daerah rawan konflik daerah-daerah yang jauh itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu,"lanjutnya.

Selain membahas penyaluran MBG di wilayah rawan konflik, Sudaryono juga menyinggung upaya perluasan layanan program di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut dia, Papua bukan satu-satunya wilayah yang menjadi perhatian pemerintah dalam penguatan layanan gizi.