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1 Warga Tertembak dan 5 Mobil Dirusak Akibat Bentrok 2 Kelompok, Ini Kronologinya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |01:00 WIB
1 Warga Tertembak dan 5 Mobil Dirusak Akibat Bentrok 2 Kelompok, Ini Kronologinya!
1 Warga Tertembak dan 5 Mobil Dirusak Akibat Bentrok 2 Kelompok
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BANGKALAN - Bentrok dua kelompok berujung penembakan dan perusakan kendaraan terjadi di Desa Berbeluk, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.  Seorang warga luka tembak, sementara dua mobil rusak menjadi sasaran amukan massa.

"Sudah saya ceritakan ini ke kepolisian dari Polres. Seperti itu ya. Sudah saya ceritakan di BAP. Sudah saya ceritakan semuanya. Saya enggak memastikan, cuma sekilas ada lima mobil. Yang dirusak mobil saya dan mobil kakak saya," ujar Mustofa, salah satu warga yang mobilnya dirusak, dikutip Selasa (28/7/2026) .

Korban luka tembak berinisial BM di bagian kaki dan punggung setelah terkena tembakan saat berusaha melerai bentrokan. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Kronologi bermula ketika seorang warga bernama Mustofa menegur pengemudi mobil yang dinilai memarkir kendaraannya di badan jalan. Teguran tersebut justru memicu adu mulut antara kedua belah pihak.

Keributan sempat diredam oleh warga sekitar dan masing-masing pihak kembali ke desanya. Situasi kembali memanas ketika pengemudi mobil yang sebelumnya ditegur datang lagi bersama kelompoknya menggunakan sekitar lima mobil.

Bentrokan pun tak terhindarkan. Selain menggunakan senjata tajam, salah satu kelompok diduga melepaskan tembakan dengan senjata api ke arah lawannya.

BM yang saat itu berusaha melerai pertikaian justru menjadi korban. Selain menyebabkan korban luka, bentrokan juga mengakibatkan dua mobil milik warga mengalami kerusakan, termasuk kendaraan milik Mustofa.

 

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