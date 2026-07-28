Bentrok Berdarah di Jakarta Utara, Pemuda Tewas dengan Tangan Putus

JAKARTA – Bentrok dua kelompok terjadi di Jalan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Dalam peristiwa itu, pemuda berinisial RM (19) tewas dengan kondisi tangan terputus.

“Korban sudah meninggal dunia. Dikubur kemarin oleh pihak keluarga,” kata Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri kepada wartawan, Selasa (28/7/2026).

Peristiwa tawuran itu terjadi pada Senin (27/7) sekira pukul 05.00 WIB. Dari video yang beredar, tampak kedua kelompok saling serang di jalanan dengan menggunakan senjata tajam.

Dalam video yang sama, terlihat seorang pemuda terkapar. Ia diduga terkapar setelah mendapatkan bacokan dari kelompok lain.

“Korban dan teman-teman selesai minum-minum keras bergabung dengan kelompok lain, lalu menyerang kelompok pelaku di RW 13 Kalibaru,” ujarnya.

Bobi menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan. Termasuk mengejar para pelaku tawuran tersebut. “Sedang kita tangani. Sedang proses menangkap pelaku ya,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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