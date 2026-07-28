Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bentrok Berdarah di Jakarta Utara, Pemuda Tewas dengan Tangan Putus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |15:57 WIB
Bentrok Berdarah di Jakarta Utara, Pemuda Tewas dengan Tangan Putus
Ilustrasi Korban Tawuran
A
A
A

JAKARTA – Bentrok dua kelompok terjadi di Jalan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Dalam peristiwa itu, pemuda berinisial RM (19) tewas dengan kondisi tangan terputus.

“Korban sudah meninggal dunia. Dikubur kemarin oleh pihak keluarga,” kata Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri kepada wartawan, Selasa (28/7/2026).

Peristiwa tawuran itu terjadi pada Senin (27/7) sekira pukul 05.00 WIB. Dari video yang beredar, tampak kedua kelompok saling serang di jalanan dengan menggunakan senjata tajam.

Dalam video yang sama, terlihat seorang pemuda terkapar. Ia diduga terkapar setelah mendapatkan bacokan dari kelompok lain.

“Korban dan teman-teman selesai minum-minum keras bergabung dengan kelompok lain, lalu menyerang kelompok pelaku di RW 13 Kalibaru,” ujarnya.

Bobi menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan. Termasuk mengejar para pelaku tawuran tersebut. “Sedang kita tangani. Sedang proses menangkap pelaku ya,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/337/3232757//henry_indraguna-bQUr_large.jpg
Maling Ayam Dikeroyok, Pakar Hukum: Kemiskinan Tak Bisa Jadi Pembenaran Kejahatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/338/3232753//pramono-c0b1_large.jpg
Pramono Minta Bentrok di Matraman Tak Dikaitkan dengan Etnisitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/338/3232698//viral-CRES_large.jpg
Kasus Bentrokan Berdarah di Matraman Berakhir Damai, Proses Hukum Tetap Berjalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232652//pemerintah-cBH5_large.jpg
Bentrokan Berdarah di Matraman, Pramono: Jangan Terprovokasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232615//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-w4rJ_large.jpg
7 Orang Jadi Tersangka Bentrok Menteng, Polisi: Terbagi dalam Dua Klaster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232587//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-JEmR_large.jpg
Usai Bentrokan Maut, Polisi Pastikan Wilayah Menteng Kondusif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement