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Usai Bentrokan Maut, Polisi Pastikan Wilayah Menteng Kondusif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |14:36 WIB
Usai Bentrokan Maut, Polisi Pastikan Wilayah Menteng Kondusif
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan aktivitas masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, telah kembali normal setelah bentrokan warga yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026. Meski demikian, aparat gabungan TNI-Polri masih disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kondisi di lokasi sudah berangsur kondusif. Aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah berjalan seperti biasa.

"Kita sama-sama melihat juga di lokasi ini kegiatan UMKM sudah berjalan dengan normal, aktivitas masyarakat berjalan dengan normal," ujar Budi di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Meski situasi mulai terkendali, Budi menyebut aparat gabungan TNI-Polri masih berjaga di sekitar lokasi untuk memantau perkembangan kondisi keamanan. Personel baru akan ditarik apabila situasi dipastikan benar-benar aman.

"Ini masih kita lihat situasi terkini. Apabila memang situasi ini sudah dapat benar-benar dikendalikan, pasti personel juga akan mulai kita tarik, kita kendorkan," katanya.

 

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