Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buntut Ricuh di Jalan Tambak Menteng, 7 Orang Jadi Tersangka

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |13:39 WIB
Buntut Ricuh di Jalan Tambak Menteng, 7 Orang Jadi Tersangka
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Menteng (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, dalam kasus bentrokan warga yang terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Para tersangka dibagi dalam dua klaster, yakni pengrusakan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan gerobak milik warga. Sementara tiga orang lainnya menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

"Empat orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Selanjutnya, tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan delapan saksi dan ditetapkan tiga orang tersangka," ujar Budi di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Budi menjelaskan, empat tersangka dalam perkara pengrusakan masing-masing berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Keempatnya merupakan warga pendatang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232587//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-JEmR_large.jpg
Usai Bentrokan Maut, Polisi Pastikan Wilayah Menteng Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232581//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-r5eE_large.jpg
Terungkap! Bentrok Maut di Jalan Tambak Menteng Dipicu Knalpot Bising
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232568//polda_metro_jaya-0Y7i_large.jpg
6 Polisi yang Terjerat Kasus Narkoba Diserahkan ke Paminal Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232539//ilustrasi-tYTv_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Orang Lagi Buntut Bentrok Maut di Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232536//ilustrasi-YOA5_large.jpg
Polisi: Bentrokan Maut di Menteng Dipicu dari Aksi Geber Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232517//ilustrasi-1W7z_large.jpg
Polisi Tangkap Tiga Orang Terkait Penganiayaan dalam Bentrokan Warga di Menteng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement